Criança de 2 anos é atropelada por veículo de luxoReprodução

Publicado 15/03/2022 17:38 | Atualizado 15/03/2022 18:14

Mato Grosso do Sul - Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma farmácia e atropelou uma criança de dois anos em Campo Grande (MS) nesta segunda-feira, 14. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo de luxo, Land Rover, fez uma curva em um estacionamento para ao perder o controle sobe a calçada do estabelecimento e atinge a vítima. As informações são do portal G1.

Após a batida, a condutora saltou do automóvel e prestou socorro. A criança foi levada para hospital e permanece internada e estável.

Segundo informações, ao tentar estacionar, o motorista perdeu o controle da direção, derrubou o corrimão de alumínio e o jardim da galeria e prensou a criança contra uma parede. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada na enfermaria pediátrica. Ela está consciente, orientada e estável no momento, mas segue aguardando resultados dos exames para uma nova avaliação médica.

Veja o vídeo:

Após o acidente, a motorista ficou em choque e também precisou de atendimento médico.