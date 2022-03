STF determina que Telegram bloqueie perfis e ameaça suspender aplicativos - Divulgação

STF determina que Telegram bloqueie perfis e ameaça suspender aplicativos Divulgação

Publicado 18/03/2022 16:24

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil.

A decisão atende um pedido da Polícia Federal e foi assinada nesta quinta-feira, 17, mas divulgada hoje (18). O ministro determinou que as plataformas digitais e provedores de internet adotem medidas para inviabilizar o funcionamento do aplicativo no país.

Nesse caso, a decisão exige que as provedoreas de internet, na figura de seus presidente, em empresas como Oi, Sky, Live Tim, Vivo, Net Virtua, GVT, Algar Telecom, entre outras, insiram obstáculos tecnológicos para impedir o uso do Telegram. No caso de descumprimento da determinação, Moraes estabeleceu uma multa diária de R$ 100 mil.



“A suspensão completa e integral do funcionamento do TELEGRAM no Brasil permanecerá até o efetivo cumprimento das decisões judiciais anteriormente emanadas, inclusive com o pagamento das multas diárias fixadas e com a indicação, em juízo, da representação oficial no Brasil (pessoa física ou jurídica)”, decidiu Moraes.

Na decisão, ele destacou ações judiciais que o Telegram não teria cumprido, como banir os perfis do blogueiro Allan dos Santos e do site Terça Live. No Supremo, o blogueiro bolsonarista é investigado pela divulgação de Fake News e ataques aos integrantes da Corte, além do que identificou a atuação de uma milícia digital.

No ano passado, Moraes decidiu pela prisão do blogueiro, que foi para os EUA e segue foragio. Há uma ordem para a extradição dele para o Brasil.