André Janones foi o terceiro deputado mais votado pelo estado de Minas GeraisDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 24/03/2022 11:35

O pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (24), em entrevista a uma rádio mineira, que o deputado federal por Minas Gerais desde 2019, André Janones, é um "jovem interessante e impetuoso" e que está fazendo um bom trabalho como parlamentar.

"Eu não o conheço pessoalmente. Só ouço falar dele. As pessoas de vez em quando me mostram vídeos dele. Eu acho uma figura interessante, um jovem impetuoso. Ele está fazendo um trabalho que está dando um bom resultado para ele", afirmou Lula.

André Janones oficializou sua pré-candidatura à presidência da República em janeiro deste ano com um discurso contra as disputas ideológicas no país. O deputado ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), e disse ter se decepcionado com a atual gestão do governo federal. O deputado também é crítico do Partido dos Trabalhadores (PT).

O deputado de 37 anos é filiado ao Avante. Em pesquisa recente, Janones aparece em quarto lugar para presidente no estado da Bahia e em quinto lugar no Rio de Janeiro.

Já o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, assim como no panorama geral, analisando todos os estados do país.

Perfil

André Janones é advogado e iniciou a vida pública em 2018, ao ser eleito para a Câmara dos Deputados com 178 mil votos. Ele foi o terceiro deputado mais votado pelo estado de Minas Gerais.

No ano em que foi eleito, ele ficou conhecido ao se tornar um porta-voz informal dos caminhoneiros durante a greve da categoria no governo do ex-presidente Michel Temer.

Os vídeos gravados por Janones tiveram grande alcance nas mídias sociais. Atualmente, o mineiro tem 8 milhões de seguidores no Facebook, 2 milhões no Instagram e 1,4 milhão no Youtube.