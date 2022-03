Homem de 53 anos foi flagrado ao dar tapa em mulher - Reprodução

Publicado 24/03/2022 11:26 | Atualizado 24/03/2022 11:49

A Polícia Civil do Ceará identificou o motociclista de 53 anos, flagrado por uma câmera de segurança ao dar um tapa na bunda de uma mulher, em uma rua do bairro Ellery, em Fortaleza. O caso aconteceu no último sábado e o homem é investigado por importunação sexual.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o suspeito que trafega em uma moto pela via enquanto a mulher caminha. Ao se aproximar da vítima, ele diminui a velocidade, se abaixa para dar o tapa e volta a acelerar. A Polícia Civil chamou a ação de "atos libidinosos". Ainda conforme levantamentos policiais, os atos obscenos foram realizados na frente de duas mulheres. Os agentes contaram com as análises das câmeras de segurança no inquérito.

Homem foi localizado e conduzido para a unidade policial, onde foi ouvido. As investigações continuam.

O que é importunação sexual de acordo com a lei?

A importunação sexual é definida como prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência “com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A pena prevista varia de um a cinco anos de prisão – se o ato não constituir crime mais grave.