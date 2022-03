Ex-procurador Deltan Dallagnol - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/03/2022 10:02

Brasília - O ex-procurador Deltan Dallagnol anunciou na noite desta quinta-feira, 24, que as doações que recebeu após ser condenado a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais alçaram o valor de R$ 500 mil. Em seu perfil no Twitter, o ex-comandante da força-tarefa da extinta Operação Lava Jato em Curitiba e atual pré-candidato a deputado federal afirmou que as "doações espontâneas" são um "ato de solidariedade e protesto".