Bolsonaro empurra intérprete de libras em evento do PL - Reprodução

Publicado 28/03/2022 15:38

Jair Bolsonaro se irritou com seu intérprete de libras, Fabiano Guimarães da Rocha, durante um evento do PL, neste domingo, em Brasília. A confusão começou quando Guimarães se colocou à frente do presidente, no palco lotado, para traduzir o discurso de um dos convidados. O mandatário ficou desconfortável, olhou irritado para o profissional e logo o empurrou para trás.

Guimarães da Rocha lançou sua pré-candidatura a deputado federal pelo Distrito Federal, pelo Republicanos, base do governo. O intérprete se apresenta como conservador e prega a defesa de "princípios conservadores".

Durante o evento, Bolsonaro disse que sua luta era do bem contra o mal e não uma disputa entre Direita e Esquerda. Ele não comentou o escândalo envolvendo pastores no Ministério da Educação e alegou que seu governo não tem corrupção. Além disso, assim como na votação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, em 2016, Bolsonaro saudou o Coronel Brilhante Ustra, morto em 2015 e condenado por torturas durante a ditadura militar.

Com o nome "Movimento, Filia Brasil" para evitar notificações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o evento aconteceu antes do início legal da propaganda política, liberado apenas a partir de 16 de agosto. Apesar disso, Bolsonaro confirmou que a cerimônia seria o lançamento de sua pré-candidatura à reeleição.