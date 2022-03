A média móvel de óbitos também também apresentou queda - de 293 no dia 21 de março para 236 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Nesta segunda-feira, 28, o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) reportou 77 mortes em decorrência da covid-19 e 9.923 novos casos da doença.



O número está abaixo do patamar dos últimos dias em razão do fim de semana - a partir de amanhã, a tendência é que sejam normalizados. Acre, Ceará e Piauí não atualizaram os dados, foram considerados, portanto, os reportados no dia anterior.

A média móvel de casos (30.107) ficou 19% abaixo da registrada na segunda-feira da semana passada (37.362).



Com relação à média móvel de óbitos, também houve queda - de 293 no dia 21 de março para 236.