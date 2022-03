Brasil

Parque do Iguaçu não possui reserva de gás e foi criado por Vargas, não por Lula

É falso que o Parque Nacional do Iguaçu (Parna Iguaçu), no Paraná, tenha sido criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tampouco é verdade que no local tenha sido descoberta a 'maior reserva de gás natural do mundo'

Publicado há 3 horas