Publicado 29/03/2022 13:51 | Atualizado 29/03/2022 14:11

Elifas Andreato morreu nesta terça-feira (29) em São Paulo, aos 76 anos. O artista era um dos maiores designers gráficos do Brasil, sendo responsável por mais de 300 capas clássicas de discos e DVDs de samba e MPB. Entre as criações estão trabalhos para Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Paulinho da Viola e Elis Regina.

De acordo com a família de Elifas, o artista morreu após complicações decorrentes de um infarto sofrido há alguns dias. O corpo será velado no crematório da Vila Alpina, em São Paulo, às 16h.



Nas redes sociais, Elias Andreato se despediu do irmão. "Meu irmão mais velho, desde pequenino, rabiscava seus sonhos e ia mudando o nosso destino. Tudo o que ele tocava com as suas mãos, virava coisa colorida, até a dor que ele sentia era motivo de tinta que sorria... Irmão meu amado, você coloriu meu coração", escreveu.

Elifas também recebeu homenagens de famosos. O cantor Emicida escreveu: "Aquele que melhor ilustrou a alma brasileira, foi agora para junto das estrelas e de lá seguirá nos inspirando. Porque a vida tem que ser bonita sim e é para isso que a arte existe! Obrigado mestre. Que a terra lhe seja leve!”.

Zeca Pagodinho agradeceu o trabalho realizado pelo artista. "RIP Elifas Andreato, responsável por algumas das mais belas capas da discografia de Zeca Pagodinho", disse. O jornalista Chico Pinheiro também escreveu algumas palavras: Que tristeza, Elifas Andreato, amigo que nos deixa! Você vai fazer muita falta aqui. Choramos sua partida, como Paulinho em seu retrato genial. Descanse em Paz, meu querido!".