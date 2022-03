As aulas são conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy - Reprodução

As aulas são conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris CasoyReprodução

Publicado 30/03/2022 00:00

Rio - O Projeto Comprova, coalizão liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e formada por 40 veículos de mídia que trabalham colaborativamente para verificar desinformação, está lançando no Brasil neste dia 30 de março a versão em português do MediaWise for Seniors - um programa de educação midiática desenvolvido para adultos, especialmente os maiores de 50 anos, pela iniciativa de educação midiática digital voltada às redes sociais MediaWise, da organização sem fins lucrativos Poynter Institute.

O minicurso por WhatsApp foi criado para ajudar as pessoas nessa faixa etária a distinguir fatos de boatos e a lidar com a desinformação compartilhada nas redes sociais. O curso é gratuito e qualquer pessoa que tenha uma conta no WhatsApp pode se inscrever.





As inscrições podem ser feitas pelo site do Comprova ou em um único clique acessando este link e a qualquer momento, pelos próximos 12 meses. A partir da inscrição, e pelos 10 dias seguintes, os participantes receberão vídeos e mensagens de texto pelo aplicativo com instruções e técnicas simples para detectar conteúdos suspeitos e fazer verificações básicas. Essas lições diárias duram de 5 a 7 minutos.

As aulas são conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy, embaixadores do programa no Brasil. O conteúdo foi produzido em conjunto pelo MediaWise e pelo Projeto Comprova e é distribuído por WhatsApp a partir da plataforma Arist. Nos Estados Unidos, uma versão do curso foi conduzida por Christiane Amanpour, âncora da CNN Internacional, e Joan Lunden, ex-apresentadora do Good Morning America, da rede ABC.



Com o slogan "Não passe vergonha nos grupos – Aprenda a identificar boatos nas redes", o minicurso ajudará esse público a entender como funcionam os algoritmos, como detectar golpes e teorias conspiratórias, ensinará a buscar fontes confiáveis e orientará os participantes sobre como falar com amigos e familiares para evitar a disseminação de conteúdos falsos e enganosos.



Para a presidente da Abraji, Natalia Mazotte, a educação midiática se tornou um foco de atuação relevante para a entidade. "A desinformação é pervasiva e atinge pessoas com diferentes níveis de letramento digital, gerando impactos negativos nas nossas relações e instituições. Estamos animados com a possibilidade de ajudar um público mais amplo a refletir sobre o seu consumo de informação digital", diz.



Já Alex Mahadevan, gerente do programa MediaWise, pontua que o programa já teve versões em espanhol, inglês e francês. "Tenho família do Brasil, com laços estreitos com o país. Por isso, essa parte da nossa expansão internacional me agrada muito. Estou entusiasmado por oferecer esse curso gratuito aos brasileiros, porque cidadãos, comunidades e países prosperam quando todos fazem a sua parte para promover a verdade". O minicurso é apoiado pela Meta.



"Nossa prioridade é contribuir para uma internet aberta, transparente e segura. A desinformação provoca o contrário", afirma Murillo Laranjeira, diretor de Políticas Públicas da Meta no Brasil. "Por isso, ficamos tão felizes em apoiar um projeto educativo nessa área. Nosso objetivo é que esse programa tenha o maior impacto possível e que ajude a nossa comunidade a olhar para informação na internet com forte senso crítico."