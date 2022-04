Governo Bolsonaro calculou que arquipélago de Noronha vale R$ 10 mil - Wikipédia Commons

Publicado 31/03/2022 18:40

Brasília - O governo Bolsonaro estimou em R$ 10 mil o valor patrimonial do arquipélago de Fernando de Noronha, como apurou o colunista Guilherme Amado. O cálculo faz parte de um processo em que a União tenta federalizar o conjunto de ilhas, administrado pelo estado de Pernambuco. Na terça-feira, 29, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinou que o governo corrija o número, que precisa incluir o valor da área e o benefício econômico pretendido.

Na última quinta-feira, 24, o governo federal recorreu ao STF para pedir uma liminar contra o estado de Pernambuco, com o objetivo de retomar a titularidade do arquipélago. Na ocasião, o atual administrador do conjunto de ilhas afirmou que a ação movida pelo Planalto é inconstitucional.

No fim de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as taxas que são cobradas para entrar na ilha. O mandatário também reclamou da regra que proíbe cruzeiros de aportarem em Noronha. Ambas as medidas visam preservar a diversidade da área.