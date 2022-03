Presidente do TSE e do IBGE se encontraram nesta terça (29), em Brasília - Foto: Antonio Augusto/Secom-TSE

Publicado 30/03/2022 16:48

Brasília - Os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Eduardo Rios Neto, se reuniram nesta terça-feira, 29, para debater os desafios das eleições gerais e do Censo Demográfico, marcados para acontecer neste ano. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o fechamento do cadastro eleitoral, após 4 de maio, também se tornaram assunto da conversa.

Segundo Fachin, as eleições e o Censo trazem interesses importantes para o Brasil, tanto para revelar um retrato atual da população quanto para garantir a democracia. “TSE e IBGE trabalham numa via de reciprocidade, no mesmo campo dos deveres cívicos”, disse.

Já Rios Neto ressaltou o papel de guardião do sigilo estatístico que cabe ao IBGE e destacou que o Censo Demográfico 2022 contará com 200 mil recenseadores nas ruas. O levantamento está previsto para acontecer entre agosto e outubro.

O presidente do instituto também elogiou as medidas implementadas pelo TSE para a organização e a realização segura do pleito municipal de 2020 em plena pandemia de covid-19. “A comunicação para as eleições e as parcerias feitas pelo Tribunal são o maior caso de sucesso que já vi. O êxito das eleições certamente é fruto dessas ações, e temos muito a aprender com elas”, afirmou.

No encontro, Fachin frisou que, graças às providências adotadas, a Justiça Eleitoral chegou ao final do pleito passado com bons resultados. “O que nos deixa orgulhosos”, ressaltou, explicando as principais etapas para a realização da eleição, com a definição da data da votação de 2020 a partir da curva descendente da pandemia.

“Estabelecemos parcerias com a iniciativa privada, Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e empresas de logística, entre outras, para a doação e a distribuição de itens de segurança”, explicou o ministro.

Ao finalizar o encontro, Fachin lembrou que a responsabilidade do Censo é para toda a sociedade, e colocou o Tribunal à disposição para apoiar no que for necessário.

Também estiveram presentes no encontro, o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Pereira, Sinval dos Santos, assessor do instituto.

Além desses, membros do TSE compareceram à reunião junto com Fachin, como o diretor-geral, Rui Moreira, a secretária-geral, Christine Peter, e a assessora chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Andreza Maris.

A juíza ouvidora, Larissa Nascimento, e a secretária de Comunicação e Multimídia, Giselly Siqueira também participaram do encontro.