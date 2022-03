Ônibus transportava mais de 30 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país - Reprodução/Twitter

Publicado 31/03/2022 10:24 | Atualizado 31/03/2022 11:07

Paraná - Ao menos 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas nesta quarta-feira, 30, quando um ônibus caiu em uma ribanceira no fim da noite, em Sapopema, na região do norte do Paraná. O ônibus, que transportava funcionários de uma empresa de engenharia, caiu em uma ribanceira de aproximadamente 25 metros, ao fazer uma curva na PR-090.



O acidente aconteceu em uma região próxima ao município de Sapopema, na região da Serra Fria. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, o local onde o ônibus caiu é de difícil acesso, devido à mata densa que há no local.



O resgate contou com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal, e os feridos foram encaminhados a diversos hospitais localizados em cidades vizinhas.

De acordo com informações do G1, o ônibus transportava mais de 30 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país, conforme a informações da Polícia local. Eles saíram de Três Lagoas (MS) com destino a Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, onde trabalhariam na manutenção de uma fábrica da Klabin, que é a maior empresa produtora e exportadora de papéis do Brasil.



A fábrica informou que as vítimas são contratadas por uma empresa terceirizada chamada Engemec. Já a Engemec afirmou que lamenta e disse que está prestando toda assistência às vítimas e familiares. A empresa também informou que os trabalhadores eram de várias localidades e que o ônibus era próprio.

De acordo com a PRE, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, antes de sair da pista e capotar. Há relatos de que alguns passageiros tenham sido ejetados do veículo. Chovia no momento do acidente. Ainda de acordo com a polícia, a região onde o capotamento aconteceu tinha uma curva fechada.



A polícia informou que os socorristas trabalharam no resgate dos feridos, que foram encaminhados para hospitais da região. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.