Doria - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 31/03/2022 13:18

São Paulo - Após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), avisar para aliados que faria um anúncio na tarde desta quinta-feira, 31, para desistir da pré-candidatura à presidência e permaneceria no cargo, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, encaminhou uma carta aos líderes do partido para defender o resultado das prévias.

"Venho, por meio desta, reafirmar que o candidato a presidente da República pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) é o governador do Estado de São Paulo, João Doria, escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021. As prévias serão respeitadas pelo partido", começou Araújo.

Segundo o presidente da sigla que se dirigiu ao presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, o governador tem a legenda para disputar a presidência da República. "E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido. Aproveito a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro", destacou ele.

Na manhã desta quinta, Doria afirmou para aliados e assessores que fará um anúncio para desistir da candidatura à presidência e permanece no cargo de governador até o fim do mandato. Dessa forma, o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que assumiria o posto, chegou a se reunir com aliados para definir o seu futuro político.

Segundo aliados de Doria, a chance de Doria deixar o PSDB existe. Diante da crise instaurada no partido, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou a aliados que vai deixar a Secretaria de Governo, cargo que acumulava junto com a cadeira de vice.

Na semana passada, aliados de Doria cobraram um posicionamento do presidente do PSDB diante da pré-candidatura à presidência. Isso porque há as movimentações de Eduardo Leite, que anunciou na segunda-feira a saída do governo gaúcho e continuidade na sigla.



Leia a íntegra da carta de Bruno Araújo:



Exmo. Sr. Presidente Marco Vinholi,



Cc Presidentes e Diretórios estaduais do PSDB Governadores do PSDB Bancada Câmara dos Deputados Bancada Senado Federal Bancada de Deputados estaduais Executiva Nacional



Venho, por meio desta, reafirmar que o candidato a Presidente da República pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) é o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021. As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido. Aproveito a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro. O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país.