Novos ministros são apresentados em cerimônia desta quinta-feiraReprodução / TV Brasil

Publicado 31/03/2022 12:53 | Atualizado 31/03/2022 13:01

Brasília - Com as eleições marcadas para o dia 2 de outubro deste ano, nove ministros já oficializaram as suas saídas para que estejam autorizados a concorrer ao pleito. Nesta quinta-feira, 31, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma cerimônia para apresentar os novos titulares das pastas de Agricultura, Cidadania, Turismo, Desenvolvimento Regional, Secretaria do Governo, Trabalho e Providência, Ciência, Tecnologia e Inovações e o da Mulher, Família e Direitos Humanos.

O movimento de saída dos ministros vai de encontro à Lei Eleitoral de desincompatibilização, que determina a exoneração dos titulares das pastas até seis meses antes das votações. Os nove, agora ex-ministros, fizeram discursos de agradecimentos a Bolsonaro. As trocas de nomes foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira.

Na lista de exoneração não consta o nome do General Braga Netto, que deixou a pasta da Defesa nesta quarta, segundo anunciado por Mourão. O militar deve compor a chapa com Jair Bolsonaro nas eleições e o atual vice-presidente, irá a candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, conforme anunciado pela colunista Ana Flor, da Globo.

Dança das cadeiras

Na pasta de Turismo, Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo foi substituído por Marcelo Sampaio, que era secretário-executivo do ministério



Em Cidadania, sai o pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma e entra o ex-assessor de assuntos estratégicos da pasta, Ronaldo Vieira Bento.

No ministério Mulher, Família e Direitos Humanos, sai a ex-chefe da pasta Damares Alves, pré-candidata ao Senado ou a Câmara dos Deputados e entra Cristiane Britto, que atuava como secretária nacional de políticas para as mulheres.



Marcos Pontes deixa a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovações para se candidatar a deputado federal por São Paulo. O ministério é assumido por Paulo Alvim, que era secretário de Inovação do ministério.



Onyx Lorenzoni sai do ministério de Trabalho e Previdência para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. No lugar dele entra o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) José Carlos Oliveira.

Na Secretaria de Governo entra Célio Faria Junior, ex-chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro e sai Flávia Arruda, pré-candidata ao Senado no Distrito Federal.



Tereza Cristina sai de Agricultura como pré-candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul. Marcos Montes, ex-deputado, que era secretário-executivo do ministério a substitui.



Em Desenvolvimento Regional sai Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte;

e entra Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, ex- secretário-executivo da pasta.