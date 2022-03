Governador de São Paulo, João Doria - Valter Campanato/Agência Brasil

Governador de São Paulo, João DoriaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 31/03/2022 11:02 | Atualizado 31/03/2022 12:29

O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciará se mantém ou desiste de sua candidatura à Presidência às 16h deste quinta-feira (31), em um evento no Palácio dos Bandeirantes. A informação foi dada pelo tucano em entrevista à CNN Brasil.



Com chance remota de ir ao segundo turno, Doria avalia não mais deixar o cargo de governador. A pressão de parte da cúpula do PSDB contra as prévias teria pesado na decisão do governador.

Ao iG, a assessoria do governador confirmou que a decisão será divulgada nesta quinta-feira. Todas as agendas externas do governador marcadas para hoje foram canceladas.



Segundo aliados de Doria, a chance de Doria deixar o PSDB existe. Diante da crise instaurada no partido, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou a aliados que vai deixar a Secretaria de Governo, cargo que acumulava junto com a cadeira de vice.

Caso a desistência de Doria seja mesmo oficializada, Garcia pode deixar de concorrer ao governo do estado nas eleições marcadas para outubro, já que o movimento de Doria significaria o descumprimento de um acordo político feito entre os dois aliados.