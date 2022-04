Mulher embriagada foi abandonada na rua - Reprodução

Mulher embriagada foi abandonada na ruaReprodução

Publicado 01/04/2022 10:14 | Atualizado 01/04/2022 13:52

Ceará - Câmeras de segurança flagraram o momento que um homem abusa de uma mulher que havia sido abandonada, em uma rua, na cidade de Itaitinga, Região Metropolitana do Ceará, no último dia 20 de março. Nas imagens é possível ver um grupo que carrega a vítima embriagada e a deixa no chão, por volta de 4h da manhã.

Mulher é estuprada após ser abandonada na rua, no Ceará

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Sx8ddvjrXR — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2022

Cerca de uma hora depois de ser abandonada, um homem que passava pelo local avista a mulher, se aproxima e a estupra. A vítima não reage e é deixada no local. A Polícia Civil do Ceará analisa as imagens para identificar o criminoso.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.