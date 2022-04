Estudantes têm queimaduras de 1° e 2° grau após trote universitário na UFPR - Correio do ar

Estudantes têm queimaduras de 1° e 2° grau após trote universitário na UFPR

Publicado 01/04/2022 13:55

Cerca de 20 estudantes tiveram queimaduras de 1° e 2° grau após participarem de um trote organizado por alunos de medicina veterinária na Universidade Federal do Paraná (UFPR). O caso ocorreu na quarta-feira, 30, no campus de Palotina, região oeste do estado.

Segundo a polícia civil, os veteranos levaram os novos estudantes para um terreno baldio, há menos de 100 metros da entrada da universidade, onde jogaram creolina, desinfetante e germicida de uso veterinário, no corpo das vítimas.

"A menina abriu a lata de creolina e falou: 'abaixa a cabeça'. Eu achei que fosse o menino que ia jogar água, porque eles estavam aplicando em grupo o trote. E ela jorrou, despejou nas minhas costas. No mesmo momento que caiu, que eu vi que ela começou a jogar no meu colega, eu comecei a gritar, porque tava doendo muito, ardia muito. Eu falei: gente, tá queimando, tá queimando", contou um calouro ao G1.

O delegado Pedro Lucena, que apura o caso, suspeita que os veteranos tenham misturado outro produto à creolina. O material recolhido passará por perícia para que seja identificado o que provocou as lesões. Segundo o fabricante da creolina, o contato com o produto pode causar dor de cabeça e estômago, além de vermelhidão na pele, náusea e tremores.

Depois do trote, 21 vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Palotina, que afirmou que os alunos tiveram queimaduras de 1° e 2° grau. Desse grupo, 20 tiveram alta na noite de quarta-feira, e uma garota, que desmaiou após inalar o produto, precisou ficar em observação, mas foi liberada na manhã desta quinta-feira, 31.

Também na quinta, quatro estudantes de medicina veterinária, com idades entre 21 e 23 anos, foram presos em flagrante por suspeita de lesão corporal grave e constrangimento ilegal. Segundo a polícia, eles confessaram que jogaram creolina nos novos alunos, mas a participação de mais pessoas ainda não foi descartada.

O delegado à frente do caso informou que o grupo ainda pode responder por tortura e cárcere privado caso seja comprovado que os calouros foram obrigados a permanecer em algum lugar.

A Universidade Federal do Paraná abriu um procedimento interno para apurar a conduta dos estudantes e informou que o grupo pode ser expulso da instituição. As investigações devem durar 60 dias.

“Eles serão julgados, com direito a ampla defesa, e a penalidade será aplicada. Em outra frente, estamos acolhendo as vítimas e prestando apoio neste momento difícil”, informou a diretora do campus de Palotina, Yara Moretto, ao Uol.

Yara também afirmou que o caso é um ato isolado e que a universidade não tinha conhecimento do trote.

"Já faz muito tempo que banimos o trote violento. Antes, isso era muito frequente por aqui. Incentivamos uma recepção organizada e festiva. Não temos nada a ver com organização desse trote infeliz. Estamos indignados", diz a diretora.

Já o reitor da UFPR disse que o caso é ‘injustificável’.

"Apresento minha solidariedade tanto aos alunos e alunas, quanto aos seus familiares que sofreram essa violência injustificável no momento do trote. A insatisfação da universidade é imensa porque temos trabalhado continuamente nos últimos anos para que haja tolerância zero com relação a esse tipo de atitude na recepção dos nossos estudantes. Quero assegurar aos alunos e estudantes, como a toda comunidade que nós faremos uma apuração imediata e rigorosa das responsabilidades para que isso não possa se repetir."

A partir da próxima semana, as vítimas passarão por consultas com os dermatologistas da instituição.