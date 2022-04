Eleições 2022: TSE lança versão de assistente virtual para tirar dúvidas sobre o processo eleitoral - Divulgação /TSE

Eleições 2022: TSE lança versão de assistente virtual para tirar dúvidas sobre o processo eleitoralDivulgação /TSE

Publicado 06/04/2022 14:16

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma versão de assistente virtual do órgão no aplicativo de mensagens WhatsApp. O “Tira-Dúvidas do TSE”, que já está em funcionamento, permite que os eleitores interajam, em tempo real, com a Corte para receber serviços e informações relevantes sobre o processo eleitoral. A informação foi destacada na abertura da sessão plenária desta terça-feira, 7, pelo presidente da entidade, o ministro Edson Fachin.

A partir de agora, o robô – assistente virtual – enviará mensagens proativas aos usuários cadastrados para que aprendam a lidar com as fake news disseminadas durante o período eleitoral. “Com as novas funcionalidades, a assistente virtual, além de ser um aliada fundamental no combate à desinformação, passa a ser uma ferramenta de aproximação entre a Justiça Eleitoral e os cidadãos”, ressaltou o presidente do TSE.



Edson Fachin afirmou que a expectativa é ampliar o número de pessoas cadastradas para receber checagens sobre notícias falsas e informações de serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral. “Assim, além de importante avanço no enfrentamento da desinformação, essa parceria com o WhatsApp facilitará o acesso aos servidores da Justiça Eleitoral”, completou.

Cadastro

Qr code para conversar com a assistente virtual do TSE Divulgação/TSE

Para conversar com o assistente virtual, acesse a câmera do celular e aponte para o código QR na imagem acima, ou adicione o telefone +55 61 9637-1078 à sua lista de contatos do WhatsApp. Isso também pode ser feito por meio do link wa.me/556196371078 . Depois, é só mandar uma mensagem para a assistente virtual e começar o diálogo.