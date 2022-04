Publicado 06/04/2022 15:10

São Paulo - O Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba, interior paulista, aplicou doses de vacina contra a hepatite B fora do prazo de validade. A instituição particular informou que 44 recém-nascidos receberam o imunizante vencido. Desses, 40 foram estão sendo acompanhados e " nenhum problema foi relatado até o momento". O hospital ainda tenta encontrar as quatro famílias restantes.

Segundo o hospital, assim que foi identificado que o lote estava fora do prazo de validade, a Vigilância Sanitária foi notificada. “Nossas equipes médicas acompanham o caso e iniciamos um rigoroso levantamento das razões pelas quais isto ocorreu e se haverá a necessidade de aplicar uma nova dose dessa vacina”, acrescenta a nota do hospital.

O Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Sorocaba confirmou que foi informado sobre a situação.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo afirma que as vacinas de rotina são encaminhadas pelo Ministério da Saúde dentro do prazo de validade. “As prefeituras são responsáveis pelas aplicações das doses bem como sobre o monitoramento em caso de eventos adversos”, acrescenta o comunicado.

A Prefeitura de Sorocaba disse por nota, que assim que as vigilâncias epidemiológica e sanitária do município foram informados do caso “tomaram todas as devidas providências e acompanham de perto”.