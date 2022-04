Número de jovens que emitiram o título em março cresceu 28% em comparação a fevereiro - Divulgação/TSE

Publicado 06/04/2022 14:35

Brasília - O Brasil ganhou mais de 445 mil novos eleitores entre 15 e 18 anos de idade no mês de março, um aumento de cerca de 28% em comparação a fevereiro. Os dados foram apresentados na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta terça-feira, 5, pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

Em relação ao mês passado, os números mostram um crescimento de 27,6%, quando 349.160 novos eleitores se habilitaram para participar do pleito deste ano. Em relação a janeiro, os dados se mantiveram praticamente estáveis: foram 349.768 novos títulos concedidos no primeiro mês de 2022.



Em março, entre os dias 14 e 18, o Tribunal realizou a Semana do Jovem Eleitor de 2022, que buscou conscientizar as pessoas que ainda não completaram a maioridade sobre a importância do primeiro voto. E o incentivo funcionou: em apenas dois dias, por exemplo, em 24 e 25 de março, foram emitidos mais de 90 mil novos títulos para o eleitorado jovem.



Entre a juventude, a procura pelo primeiro título foi maior na faixa etária de eleitores com 17 anos: foram quase 159 mil novos documentos concedidos em março.

Na sessão desta terça, o presidente do TSE comemorou os números obtidos: “Esses novos eleitores e eleitoras não têm a obrigação de votar, mas optaram por participar da vida política do país por meio da escolha de candidatos que os representarão pelos próximos anos. Lembro que falta um mês para o fechamento do cadastro eleitoral para 2022. Ainda há tempo de obter o título e fazer a diferença no dia 2 de outubro”.



O ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente da Corte durante as eleições deste ano, elogiou a iniciativa. “Parabenizo todos os envolvidos pela campanha do Jovem Eleitor, programa de grande sucesso. Como vossa excelência disse, um incremento de quase 28% em relação a fevereiro. Isso mostra que o jovem eleitor, maior de 16 anos, precisava realmente ser chamado. Esse é um chamamento à cidadania para que possam decidir as próximas eleições, assim como os demais”, enfatizou.