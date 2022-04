O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello - Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 07/04/2022 08:36 | Atualizado 07/04/2022 08:38

Brasília - O general Eduardo Pazuello foi exonerado do cargo de assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A saída do militar foi publicada, nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, na seção de publicações a pedido.



Pazuello ocupou o cargo de ministro da Saúde entre junho de 2020 e março de 2021. Marcelo Queiroga, atual chefe da pasta, substituiu o general. O militar foi o terceiro nome a ocupar a titularidade do ministério no governo Bolsonaro. Agora, o próximo passo de um dos maiores aliados de Bolsonaro, deve ser a disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A Polícia Federal investiga o ex-ministro pelo colapso de oxigênios em Manaus, durante a pandemia de covid-19. Na época, diversas pessoas morreram por falta do equipamento. Ele também foi indiciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado.