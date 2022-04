Estudantes na chegada no Campus da Uerj na edição 2021 do Enem - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 11/04/2022 12:59

Brasília - Atenção ao calendário, estudantes. Candidatos que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 têm até sexta-feira, 15, para pedir a isenção da taxa de inscrição. Alunos matriculados na rede pública têm direito ao benefício. O requerimento ou justificativa de ausência devem ser feitos na 'Página do Participante'.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o sistema para os procedimentos na última segunda-feira, 4. É válido ressaltar que a aprovação dos procedimentos não garante a inscrição no exame. O Inep divulgará posteriormente edital de inscrição com prazos e condutas específicas.



Considerado uma das principais portas de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Enem abrange estudantes que cursam o ensino médio em escolas públicas e particulares.



Confira, abaixo, o passo a passo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2022 e justificar ausência na edição de 2021.



1. Acesse a Página do Participante e clique no botão 'Justificativa de ausência/isenção'.



2. Em seguida, o sistema apresentará um desafio para você resolver. Selecione a imagem indicada para dar seguimento.



3. Informe seus dados pessoais, como CPF e data de nascimento.



4. Na sequência, clique no botão 'Iniciar a justificativa de ausência/isenção'.



5. A tela seguinte apresentará os critérios para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Caso o participante se enquadre nos requisitos, basta clicar em 'Li e concordo' e, depois, em 'Próximo'.



6. Confira seus dados e clique em 'Próximo'.



7. Preencha o campo CEP e, em seguida, complete as informações do seu endereço e aperte o botão 'Próximo'.



8. Se o participante não compareceu aos dois dias de Enem 2021, deverá justificar a ausência. É necessário informar o motivo da ausência e enviar a documentação exigida.



9. A etapa seguinte é referente ao ensino médio. Responda ao questionário e, em seguida, qual tipo de escola frequentou. Clique em 'Próximo'.



10. O participante que possuir o Número de Identificação Social (NIS) deve informá-lo e clicar em 'Próximo'. Caso seja cadastrado no NIS, basta selecionar a opção 'Não tenho NIS'.



11. Verifique todas as informações, descendo a barra de rolagem da tela, e confirme a solicitação de isenção da taxa.



12. Em seguida, responda ao Questionário Socioeconômico. Ao todo, são 25 perguntas.



13. Após responder ao questionário e confirmar as respostas, informe os dados solicitados (telefone, celular e e-mail).



14. Envie uma foto para personalizar sua Página do Participante do Enem.



15. Por fim, confira as informações, descendo a barra de rolagem da tela, e clique em 'Enviar solicitação'.



SERVIÇO:



Resultado – O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem será divulgado no dia 22 de abril.



Login único – Para acompanhar a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022, bem como a justificativa de ausência na edição de 2021, o participante precisará utilizar login e senha únicos, cadastrados no portal do Governo Federal (gov.br).



Quem não possui o login único para acesso aos serviços prestados pelo Governo Federal pode criá-lo no endereço eletrônico acesso.gov.br. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços. Caso o participante já tenha cadastro, mas não lembre a senha, é possível recuperá-la.



O login único faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos, alinhado ao Plano de Transformação Digital do Governo Federal. O cadastro garante maior segurança e transparência na utilização dos sistemas.