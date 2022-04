Publicado 13/04/2022 22:03

Um idoso teve o braço quebrado em São Vicente, litoral de São Paulo, na terça-feira, 12. A agressão aconteceu após uma discussão no trânsito. segundo testemunhas, a vítima ter 'buzinado demais'. O agressor ainda não foi identificado e a Polícia Civil investiga o caso. As informações são do portal G1.

Nas imagens, feitas por um passageiro de um ônibus que passava pelo local, é possível ver que agressor puxa o braço da vítima para fora da janela e só solta, aparentemente, depois de tê-lo quebrado. O aposentado recebeu atendimento médico após o ataque.

Homem quebra braço de idoso por conta de discussão no trânsito.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/YNtVkW4IQj — Jornal O Dia (@jornalodia) April 14, 2022

Uma testemunha relatou que, enquanto segurava o braço da vítima, o agressor gritava frases como “sabe com quem está falando?” e “sabe para quem você buzinou?”.