Empresário Antônio Carlos Castro Ramos, dono do avião à direita Reprodução

Publicado 14/04/2022 19:27

Santa Catarina- Investigações da Polícia Civil de Santa Catarina apontaram que o avião brasileiro que desapareceu na Argentina há uma semana caiu no mar, próximo à costa de Chubut. A rota da aeronave foi traçada pelas autoridades com base na decolagem e agora, as buscas se concentram na região. Familiares dos ocupantes do voo registraram o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da tripulação no último dia 8.

O mapa traçado pelos investigadores mostra que os brasileiros teriam tentado pousar no aeroporto de Chubut depois de avançar 48 quilômetros no território do país vizinho. A aeronave caiu no mar depois de fazer duas conversões, uma à esquerda e em seguida à direita.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que detectou sinais de celular que indicariam a possível localização do avião. Profissionais de Proteção Civil e Gestão de Riscos de Chubut fazem buscas no leste de Comodoro Rivadavia, cerca de dois quilômetros da costa.

"Estamos tratando de usar toda a tecnologia que há a disposição. Hoje, reduziu o número de pessoas que atuam nas buscas porque estamos em uma zona muito particular, que exige muita precisão com o equipamento", afirmou à NSC TV.

O avião desapareceu em 6 de abril. Na aeronave de pequeno porte estavam o empresário de Florianópolis Antônio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho e o médico Gian Carlos Nercolini. Segundo as autoridades, o último contato com a torre de controle foi ao Norte da cidade de Comodoro Rivadavia, na região da Patagônia, onde as buscas são intensas.