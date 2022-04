Temporada Hopi Night Atlântida conta com espetáculo noturno - Anderson Torres

Publicado 19/04/2022 13:30

São Paulo - A fúria de Poseidon trouxe às terras de Hopi Hari uma nova história para contar. Com a temporada Hopi Night Atlântida, iniciada em março, os visitantes têm uma programação completa para quem vai curtir o feriado, nesta quinta-feira, 21, e prolongar a diversão até o final de semana: um alegre e colorido Parque ao longo do dia, e um fantástico espetáculo a céu aberto, com toques de mitologia, de música eletrônica, à noite.

ENREDO

Os humanos trataram muito mal os mares, por décadas a fio. Tanta foi a poluição gerada, que a ira do deus do mar, Poseidon, despertou e inundou toda a Terra, restando apenas um pequeno povoado: a Tribo do Sol. Na tentativa de sobreviver, Darion, que foi acolhido pela tribo, sai em busca de paz e de caça. Porém, dias passam, e ele não retorna. Então, Anaya, a guerreira, resolve procurá-lo.



O desenrolar desta narrativa é revelado a partir das 18h30, com números de dança, teatro, efeitos pirotécnicos e música eletrônica. Tudo isso em um palco de 15 metros de altura e mais de 25 metros de comprimento — um dos maiores da temporada Hopi Night — situado entre Infantasia e Wild West. Somando à essa experiência, estão os DJ’s residentes, Marcos Thorpe e Igor Mezaki. Saiba mais sobre a atração aqui.



Além do evento temático à noite, durante o dia, é possível curtir as atrações do Parque e uma grade de apresentações em diversas regiões. Em Wild West, por exemplo, há o espetáculo O Forasteiro exclusivamente para quem for almoçar no Saloon, com sessões às 13h30 e 14h30. Em Infantasia, no Klapi Klapi Show, haverá sempre um para a criançada durante à tarde. Em Kaminda Mundi, a partir das 16h, acontece a peça Alice de Volta ao País Mais Divertido do Mundo.



FUNCIONAMENTO

Com a temporada Hopi Night Atlântida, o Parque passa a funcionar das 11h às 20h30. Entretanto, as atrações estão sujeitas a alterações, então o recomendado é que o visitante consulte o cronograma logo na entrada do País Mais Divertido do Mundo. Todas as informações sobre ‘Passaportis’ e promoções podem ser conferidas no site, disponível neste link. O Parque Temático Hopi Hari fica na rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP).



Vale lembrar que o uso de máscara passou a ser facultativo para todos os espaços, de acordo com o decreto do Governo do Estado de São Paulo, porém, o uso é encorajado para aqueles que desejarem. Lembramos, ainda, que é necessário que todos os visitantes estejam com o esquema vacinal completo e mantenham a higienização de suas mãos com álcool em gel ou água e sabão.