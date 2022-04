Namorado de Gabriel Luiz faz post em homenagem ao companheiro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/04/2022 17:47 | Atualizado 19/04/2022 17:54

O jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, de 28 anos — esfaqueado na última quinta-feira, 14, próximo ao mercado Pão de Açúcar do Sudoeste —, foi homenageado pelo namorado por meio das redes sociais. Em um post no Instagram, Lucas Machado disse que está confiante na recuperação do companheiro.



“Nessa semana, desde que nos conhecemos, foi a primeira vez que acordei sem uma mensagem sua de ‘bom dia’ que tornava o meu mundo um lugar melhor. Sou testemunha da luz que você é e do amor pela vida que você tem. Eu olho pra você e sei que sairá dessa. Estou e sempre estarei ao seu lado. Te amo”, escreveu Lucas.

Gabriel deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Brasília, nesta terça-feira, 19. Ele está hospitalizado desde a última quinta-feira, quando foi esfaqueado em frente ao prédio em que mora, na capital federal.

O Caso

Câmeras de segurança mostraram duas pessoas abordando o jornalista e realizando o ataque. Na sexta, um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido.

No domingo, a prisão do mais velho, José Felipe Tunholi, foi convertida para preventiva. Ele está no Complexo Penitenciário da Papuda. A Justiça determinou a internação do mais jovem por 45 dias.



A Polícia Civil trata o caso como tentativa de latrocínio. Investigadores usaram câmeras de segurança para reconstituir o caminho percorrido pelos suspeitos após o crime.



Segundo a polícia, os dois confessaram terem sido os responsáveis pelo crime. Eles disseram não conhecer Gabriel Luiz e que só praticaram o assalto porque o jornalistas estava caminhando sozinho.



Após o crime, a dupla levou o celular e o dinheiro de Gabriel. Contudo, os dois alegaram que descartaram o aparelho para que não fossem rastreados. A polícia descarta outras linhas de investigação.