Técnico de som confunde músicas e fieis dão gargalhadas da situação - Reprodução

Publicado 20/04/2022 11:12 | Atualizado 20/04/2022 11:36

Espírito Santo - Um momento de descontração durante a abertura do Oitavário da Festa da Penha 2022 tirou gargalhadas dos fieis. Na missa do domingo de Páscoa o vigário provincial Gustavo Medella avisou ao público que havia pedido uma música para o técnico de som, Vanderley, e que gostaria que todos prestassem atenção na letra. Em seguida, um reggae tomou conta do Convento da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória, onde era realizada a homilia.

Técnico de som erra música e arranca gargalhadas de fiéis durante missa #ODia

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/RnwvHBScjj — Jornal O Dia (@jornalodia) April 20, 2022

Apesar do erro, o técnico tentou novamente, e mais uma vez, a mesma música, "Sensimillia", do cantor, Collie Buddz, voltou a tocar. Confuso, o vigário se manifestou e disse que não era a música solicitada e enquanto isso, o público dava risadas da situação.

A música pedida pelo vigário era "Laços", do Nando Reis e Ana Vilela que fala sobre amor e empatia. Confira a letra.

"Quem cuida com carinho de outra pessoa

Se importa com alguém que nem conheceria

Quem abre o coração e ama de verdade

Se doa simplesmente por humanidade

Se coloca no lugar do outro, sente empatia"

(Laços - Nando Reis)

O religioso seguiu com a missa e recitou os versos da canção que foi tocada no final da homilia.