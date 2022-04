Anitta e Ricardo Salles voltam a trocar farpas nas redes sociais - Montagem/Instagram/José Cruz/Agência Brasil

Publicado 22/04/2022 13:36

O ex-ministro Ricardo Salles oublicou em suas redes sociais, na quinta-feira, 21, um vídeo publicitário, onde dizia que a cantora Anitta faz “danças esquisitas e letras imorais”.

“Não será com essas danças esquisitas, essas letras imorais e uma série de coisas que são absolutamente incompatíveis com o verdadeiro valor da família, valores conservadores e com o que é o espírito do brasileiro. Não adianta dizer que faz sucesso internacional”, diz o ex-ministro.



Veja o vídeo:

@Anitta pic.twitter.com/sUEkrPcIu8 — Ricardo Salles (@rsallesmma) April 21, 2022 Em fevereiro, uma discussão entre Anitta e Ricardo Salles agitou as redes sociais. Após ser anunciado um ato público liderado por Caetano Veloso em defesa de causas ambientais, o ex-ministro do Meio Ambiente usou seu Twitter para criticar a iniciativa e levou uma invertida da cantora, o que deu início a uma troca de farpas entre os dois. Em fevereiro, uma discussão entre Anitta e Ricardo Salles agitou as redes sociais. Após ser anunciado um ato público liderado por Caetano Veloso em defesa de causas ambientais, o ex-ministro do Meio Ambiente usou seu Twitter para criticar a iniciativa e levou uma invertida da cantora, o que deu início a uma troca de farpas entre os dois.

"Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet...", escreveu o advogado ao comentar uma notícia sobre o evento, em que Caetano reunirá outros artistas convidados para um encontro com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD). O político ainda cita a Lei de Incentivo à Cultura, clichê adotado de forma equivocada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) para criticar a classe artística.



Em resposta ao ex-ministro, Anitta criticou o governo atual e escreveu: "E a gente, por um acaso, é político pra ficar fazendo o trabalho de vocês? Mas ainda assim a gente dedica nosso tempo a consertar as bostas que vocês fazem e trazer informação para o povo, pra ver se não dá a cagada, de novo, de te eleger deputado nas próximas eleições pra você se safar", citando a investigação criminal que Salles enfrenta por suposta atuação ilegal para favorecer madeireiros.



"Ô, 'Teletubie', volta lá pra sua tribo dos 'kutatuadu' e não enche a paciência", rebateu o político, repetindo um termo que usou para se referir à cantora pop em outra discussão, em abril de 2021. "Quem tem c* tem medo, né, Salles? Eu tenho c* tatuado mas não tenho medo. Vou sim pra qualquer tribo porque se tem uma coisa que eu respeito, e vocês não, se chama tribo... Enquanto isso eu vou andando na linha e deixando essa de ser investigado pra você e seu bando", replicou a artista.