Publicado 22/04/2022 21:18

São Paulo - Nas útimas 24 horas, 559.210 doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas no País. A quinta-feira, 21, foi marcada pelo feriado de Tiradentes e pelos desfiles de blocos de carnaval e escolas de samba após o adiamento da festa popular. Mesmo assim, o Brasil chegou a 82,39% da população imunizada com ao menos uma dose. Os imunizados com ao menos duas ou a dose única somam 163.419.514 pessoas, ou 76,07%.

O número de vacinados com a 3.ª dose contra a covid-19 no Brasil está em 84.700.549. Enquanto a quarta dose já foi aplicada em 180.632.

O balanço da campanha de vacinação contra a covid é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui. A porcentagem mais baixa é encontrada em Amapá.Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (42 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (14 milhões).