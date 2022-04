Dupla carregava uma mala com 12 quilos de cocaína, avaliada em mais de R$ 2,5 milhões - Reprodução

Dupla carregava uma mala com 12 quilos de cocaína, avaliada em mais de R$ 2,5 milhõesReprodução

Publicado 23/04/2022 11:03

Dois catarinenses foram presos em Marselha, na França, acusados de tráfico internacional de drogas, no início deste mês. Segundo a imprensa francesa, a dupla estava a bordo do cruzeiro transatlântico MSC Seaside, no Mediterrâneo. Durante uma inspeção feita por funcionários da alfândega com cães farejadores, os 12 quilos de cocaína foram encontrados nas bagagens dos brasileiros. O casal foi detidos em flagrante por tráfico internacional de drogas. A droga está avaliada em mais de R$ 2,5 milhões.

Na França, o casal foi identificado apenas pelo primeiro nome. Taynana e João, durante toda a viagem, fingiram ser marido e mulher. O casal embarcou no cruzeiro no Rio de Janeiro e seguiu viagem até a Europa. João tem 20 anos e é morador de Camboriú. Taynara, 18 anos, vive no Bairro das Nações, em Balneário Camboriú.



De acordo com canal de televisão francês BFM, o casal recebeu uma sentença de dois anos de prisão. Até o momento não há noticias se o governo brasileiro está acompanha o caso.