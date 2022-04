Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, na mesma região - Arquivo/PCPR

Publicado 23/04/2022 11:53

Paraná - Um menino de quatro anos morreu baleado ao manusear uma arma irregular do próprio pai no Paraná, de acordo com a Polícia Militar (PM). O pai da criança foi preso em flagrante pela posse irregular da arma de fogo e omissão de cautela. O caso aconteceu na última quinta-feira, 21.



De acordo com informações do Metrópoles, a PM afirmou que o pai estava trabalhando na área rural no momento em que a criança conseguiu pegar a arma e fez o disparo. O menino chegou no hospital com vida e ainda recebeu atendimento médico, no entanto, não resistiu aos ferimentos.



Segundo as autoridades locais, o menino encontrou um revólver calibre 38 que os pais haviam adquirido um dia antes. A criança sob a responsabilidade da a avó, enquanto o pai trabalhavam na colheita de tomate. De acordo os policiais também foram encontradas outras duas espingardas irregulares no local.