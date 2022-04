Bolsonaro (PL) diz que indulto a Daniel Silveira (PTB) simboliza garantia da 'nossa liberdade' - Reprodução

Publicado 25/04/2022 18:02

Além da reação de partidos e personalidades políticas, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), encaminhou, nesta segunda-feira, 25, uma denúncia à Organização das Nações Unidas (ONU) contra o indulto do presidente Jair Bolsonaro (PL) que beneficiou o deputado Daniel Silveira (PTB) - condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques à democracia.



No documento, a ABI afirma que o decreto do presidente Bolsonaro “afronta a democracia, a separação de poderes, a independência do Judiciário e a administração da Justiça”.



O indulto dado por Bolsonaro, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e anunciado em uma transmissão nas redes sociais e direcionada para seus seguidores.



"É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que eu comecei a trabalhar desde ontem, quando foi anunciada a prisão de oito anos e nove meses ao deputado federal Daniel Silveira", afirmou o presidente, que falou ainda em "liberdade de expressão" para defender as falas do parlamentar, defensor público e notório da reedição do AI-5, e disse que a sociedade está "comovida" com a punição ao deputado.

Segundo o presidente da ABI, Paulo Jeronimo, a entidade solicitou uma reunião com o Relator da ONU, com a participação de outras entidades da sociedade civil, e espera que a Comissão se “posicione sobre as violações ocorridas com uma nota pública”.