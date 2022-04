Deputado federal Capitão Augusto (PR-SP) é um dos signatários do pedido - Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 25/04/2022 22:13 | Atualizado 25/04/2022 22:20

Os presidentes das frentes parlamentares da Agropecuária, Evangélica e da Segurança Pública pediram, nesta segunda-feira, 25, ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a realização de um ato cívico pela liberdade de expressão, na próxima quarta-feira, 27, no Palácio do Planalto.



O comunicado é assinado pelos deputados federais Sérgio Souza (MDB-PR), Capitão Augusto (PL-SP) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que são presidentes da frente conhecida como "bancadas BBB": Boi, Bíblia e Bala.

“Entendemos que o momento político no país requer equilíbrio e respeito à nossa Constituição e o fortalecimento da nossa democracia, e somente através do diálogo entre os Poderes vamos dar provas de que a classe política brasileira está atenta aos anseios do nosso povo”, diz a nota.