Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 26/04/2022 08:28 | Atualizado 26/04/2022 08:35

Brasília - A arma de fogo do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente, no aeroporto de Brasília, no balcão da Latam, nesta segunda-feira, deixando uma funcionária da Gol ferida por estilhaços. Ela foi atendida no local e segundo a companhia aérea, passa bem. Ribeiro foi conduzido à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

No depoimento, o ex-ministro alegou que decidiu abrir a pasta onde estava a arma para separá-la do carregador e que neste momento, ocorreu o disparo. A arma, segundo ele, foi manuseada dentro da pasta. Ainda de acordo com Ribeiro, não havia outros passageiros no balcão além de uma funcionária da Latam, que não ficou ferida.

Milton Ribeiro também alegou que logo após o disparo perguntou se havia feridos por estilhaços, mas "não apareceu qualquer vítima", disse.