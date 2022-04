Mulher é mordida em academia após esbarrar a mão em um homem - Reprodução

Mulher é mordida em academia após esbarrar a mão em um homemReprodução

Publicado 26/04/2022 09:14 | Atualizado 26/04/2022 09:33

Goiânia – Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma mulher de 24 anos foi atacada com mordida no ombro em academia de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O agressor aborda a jovem e a morde, logo depois que ela esbarra a mãe nele. Logo após o ocorrido, a gravação também mostra o homem rindo da ação.



Segundo informações do G1, a academia informou que o agressor disse ter sido um engano. "Ele me atendeu, eu perguntei o que tinha ocorrido, ele falou que foi um engano e pediu desculpas pelo constrangimento", disse a coordenação do local.

De acordo com a delegada Taisa Antonella, responsável pelo caso, explicou que o homem já foi intimado e deve prestar esclarecimentos sobre o ocorrido ainda esta semana. A princípio, ela detalha que ele deve responder pelo crime de lesão corporal.



Já a academia, que forneceu as imagens da câmera de segurança à Polícia Civil, declarou que, após o ato, "amparou a mulher com o que foi necessário".



Segundo o estabelecimento, na ocasião, a mulher negou atendimento médico e a necessidade de acionar policiais. "Ela estava muito nervosa, então foi embora e no dia seguinte acionou a Polícia Civil", complementou a academia.