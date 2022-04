Gabriel Luiz foi atacado em um estacionamento - Reprodução

Publicado 27/04/2022 13:14 | Atualizado 27/04/2022 13:28

Brasília - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, nesta terça-feira, 26, o suspeito de esfaquear o repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, de 29 anos. José Felipe Leite Tunholi, 19, é acusado pelos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. No dia 14 deste mês, ele e um adolescente atacaram com dez facadas o jornalista durante um assalto.



Segundo a denúncia, o crime ocorreu por volta das 23h15, no Setor Sudoeste em Brasília. O adolescente segurou a vítima pelo pescoço enquanto José Felipe aplicou os golpes de faca. Uma testemunha viu o crime da janela de casa e gritou, o que fez os dois fugirem. Eles levaram R$ 250 e o celular do jornalista, que depois foi descartado nas proximidades.



O adolescente foi apreendido e confessou o envolvimento. Também informou à Polícia que o outro envolvido era José Felipe, que foi preso logo depois. A vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos.



Como o processo envolve uma pessoa presa, o prazo para oferecimento da denúncia é de cinco dias. Por esse motivo, algumas diligências e perícias ainda serão cumpridas. Novas provas poderão surgir, por exemplo, a partir da quebra de sigilo do aparelho celular do denunciado, e serão juntadas aos autos.

Ataque

O repórter, de 28 anos, foi esfaqueado, na noite de quinta-feira, 14, no estacionamento perto de sua casa. O jornalista foi atingido diversas vezes e precisou ser internado. Gabriel foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax, na perna, no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma, além do braço e do pulso. O jornalista deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Brasília, na terça-feira, 19.

As câmeras de segurança de prédios vizinhos registraram o momento da aproximação dos suspeitos. Primeiramente, aparece um suspeito e logo em seguida chega outro, atrás. Um pouco depois a dupla ataca o jornalista. Os dois conseguiram fugir após o ataque. Eles foram encontrados e presos no dia seguinte.

Ao todo, 16 pessoas prestaram depoimento na ação que apura o ataque. O jornalista foi ouvido na segunda-feira (25), no Hospital Brasília, no Lago Sul, onde permanece internado. "Ele recorda que esses dois elementos teriam se aproximado dele e que ambos teriam, antes de qualquer agressão, teriam mencionado 'acabou' ou 'perdeu'. Gabriel não recorda exatamente qual palavra foi e que no momento seguinte, logo depois, começaram as agressões com faca", disse o delegado Petter Ranquetat.