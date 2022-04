Ex-presidente Lula - Divulgação

Ex-presidente LulaDivulgação

Publicado 27/04/2022 13:19

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou nesta terça-feira (26), do excesso de preocupação com o "politicamente correto" na sociedade brasileira. O petista defendeu que possam ser feitas piadas sobre nordestinos, por exemplo, e afirmou que o mundo está "chato" e "pesado".

"Aí, sim, a gente vai ter o mundo feliz: um cara contando piada de nordestino e eu rindo, eu contando piada de outras pessoas e elas rindo. Está proibido contar piada, o mundo está chato, o mundo está pesado. Todas as piadas agora viraram politicamente erradas, então não tem mais graça", afirmou.

Críticas ao "politicamente correto" são uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro e de aliados sobretudo no campo dos costumes. Nas redes sociais, bolsonaristas costumam associar esse comportamento - o de condenar piadas sobre determinados grupos - ao campo da esquerda.

A declaração de Lula ocorreu durante entrevista coletiva a youtubers, parte do esforço petista de se aproximar do eleitorado jovem e ampliar sua influência no ambiente digital e redes sociais. A pré-campanha petista tem promovido mudanças após divergências na estratégia de comunicação. Nos últimos dias, Lula trocou o marqueteiro da campanha: Augusto Fonseca foi substituído por Sidônio Pereira, e o ex-ministro Franklin Martins foi afastado da coordenação da área.