Daniel Silveira Reprodução / Câmara dos Deputados

Publicado 27/04/2022 15:21 | Atualizado 27/04/2022 18:54

Brasília - Condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) consta no sistema da Câmara como membro de cinco comissões permanentes da Casa. Conforme mostram os dados, o parlamentar é integrante da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na qual tomou posse nesta quarta-feira (27), é o 1º vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, além de integrar as comissões de Esporte, Cultura e ter sido indicado como suplente na de Educação. O político foi indicado por seu partido já que o regimento Interno da Câmara permite que os deputados acumulem a titularidade em algumas comissões.

A indicação de Silveira à CCJ, uma das comissões mais importantes da Câmara, causou revolta entre opositores de Bolsonaro. Tabata Amaral (PSB-SP) foi às redes sociais divulgar um vídeo mostrando Silveira na sala do colegiado e chamando sua presença ali de "escárnio".



Uma das atribuições da CCJ é analisar a viabilidade da cassação de mandatos parlamentares, e o deputado foi condenado justamente a perder sua cadeira na Casa, se for cumprida a determinação do Judiciário. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram a público defender que seja mantida a atribuição do Congresso de decidir sobre uma eventual cassação de Silveira.



No último dia 20 de abril, o Supremo condenou o deputado devido a ofensas e ameaças proferidas por ele contra ministros da Corte e por incitar a "animosidade entre as Forças Armadas e o Judiciário" em uma série de vídeos divulgados desde o fim de 2020. Menos de 24 horas após a condenação, Bolsonaro editou um decreto concedendo o perdão ao deputado, que pode ficar livre da prisão.

Também nesta quarta, Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, em chapa única. Na votação, 20 parlamentares membros do grupo apoiaram o nome do deputado. O presidenteda comissão será o deputado Aluísio Mendes (PSC-MA) e o segundo vice, Junio Amaral (PL-MG).



Na reunião de posse, Silveira disse que os policiais militares são "perseguidos" e que ele mesmo foi preso de forma "arbitrária". O deputado também defendeu combater o que chamou de "ativismo judicial" contra agentes de segurança pública.



"Acabei estando como hóspede do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro de forma arbitrária através do ativismo judicial e lá eu pude sentar com alguns amigos que foram presos e ver vários processos todos desbordando os erros formais que deveriam ser nulos de pleno direito", afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo