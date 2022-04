O título de eleitor é um passaporte da democracia - TSE - Divulgação

Publicado 27/04/2022 20:34 | Atualizado 27/04/2022 20:38

Rio - O prazo para regularizar a situação eleitoral, transferir ou tirar a primeira via do Título de Eleitor se encerra em uma semana. O trâmite, que é exigido para votar nas eleições deste ano, pode ser feito pela internet ou presencialmente nos cartórios eleitorais até a próxima quarta-feira (4). Além disso, os cidadãos podem resolver pendências, como transferência de domicílio eleitoral, ausência ou justificativa nas três últimas eleições.

A data, que está prevista na Lei das Eleições, exige que o fechamento do cadastro eleitoral seja feito 150 dias antes de cada pleito. O primeiro turno da votação será realizado no dia 2 de outubro e o segundo, caso seja necessário, ocorrerá em 30 de outubro.

De janeiro a março deste ano, o número de jovens, entre 16 e 18 anos, que tiraram o título de eleitor chegou a 1.144.481, deixando para trás os os números alcançados no mesmo período de 2014 e 2018, anos das duas últimas eleições. Segundo o TSE, o mês de março registrou um aumento de 45% na procura pela emissão do documento.

O cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Geraldo Tadeu Monteiro, afirmou que entende o aumento na procura dos jovens para tirar o título como uma resposta à campanha que vem sendo feita pela Justiça Eleitoral. "Acredito que esse aumento no número de pessoas, entre 16 e 18 anos, que estão buscando tirar o título de eleitor, mesmo tendo o voto como algo facultativo, ou seja, que depende da manifestação de vontade, é um reflexo da campanha feita pela justiça eleitoral para que os jovens tirem o título" disse, Monteiro.

Ainda segundo o especialista, a polarização também é uma das responsáveis pela demanda. "O fato de que as eleições estão bastante polarizadas leva, em geral, a uma mobilização maior dos eleitores, com maior número de comparecimento e de inscrições nas listas eleitorais. A polarização faz com que as pessoas se sintam mais envolvidas no processo eleitoral", completou.

O cientista político Fábio Cunha também ressaltou a investida da mídia e do poder público para que houvesse uma renovação do eleitorado brasileiro. "Há uma investida do poder público e da mídia para que se inicie um processo de renovação política no país. E nada mais justo do que trazer essa renovação fazendo uma convocação dos jovens.", afirmou Cunha.



Cunha também citou a polarização como uma das causas pela procura dos jovens para poderem votar no pleito de 2022. "A polarização também tem extrema importância no engajamento dos jovens, independente da linha ideológica que eles se identifiquem, e o fato de muitos adultos estarem, de certa forma, 'descrentes' no processo eleitoral, torna ainda mais importante esse investimento pela renovação política do eleitorado brasileiro" completou.

Participação dos famosos

Em março deste ano, com publicações nas redes sociais, diversas celebridades como Lázaro Ramos, Taís Araújo, Bruna Linzmeyer e Larissa Manoela, também emprestaram o seu prestígio e o acesso aos seguidores para convocar os jovens ao alistamento eleitoral.

Personalidades como Anitta, Juliette, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes e Luíza Sonza também têm incentivado em suas redes sociais a inscrição de jovens como eleitores.

Veja como tirar o Título de Eleitor





Feito isso, acesse a página do Para tirar seu título de eleitor, primeiramente é necessário digitalizar o seu documento oficial de identidade com foto (frente e verso), o comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço), o comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (quando houver débito) e o comprovante de quitação do serviço militar, para o alistamento, sendo o requerente do sexo masculino (para homens com 19 anos que ainda não tenham título eleitoral).Feito isso, acesse a página do Título Net e clique no link iniciar seu atendimento a distância.

*Estagiário sob supervisão de Karilayn Areias