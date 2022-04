Homem de 50 anos é esfaqueado após discussão por focinheira de cachorro - Reprodução

Publicado 27/04/2022 18:31

Um homem de 50 anos foi esfaqueado após uma discussão por causa de uma focinheira de cachorro em Ribeirão Preto, São Paulo, no sábado, 23. O crime aconteceu dentro do condomínio onde mora a vítima. O principal suspeito, de acordo com a polícia, é o vizinho do homem.



Segundo a Eptv, o morador teve ferimentos no abdômen e na perna e foi encaminhado para um hospital particular. Ele recebeu alta nesta terça-feira, 26, após ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo consta no boletim de ocorrência (BO), o agressor teve um ferimento na mão esquerda e recebeu atendeu atendimento médico. Não se sabe mais informações sobre seu estava de saúde.

A ocorrência foi registrada pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) e a Polícia Civil vai investigar o caso.

O morador passeava com seu cão, uma cachorra da raça pastor alemão um pouco antes das 8h. Foi então que o vizinho foi de encontro a ele e questionou o motivo do cachorro estar sem a focinheira.

Segundo consta no BO, ocorreu uma discussão e o morador irritado começou a filmar o dono do cachorro, que também passou a registrar a cena com o celular. Foi então que o vizinho puxou um canivete e esfaqueou o homem, deixando-o com ferimentos na perna e no abdômen.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal. A vítima compareceu à delegacia e passou pelo Instituto Médico Legal (IML), após receber alta, nesta terça-feira, 26.