Brasil

Pacheco comenta crise política após indulto a Silveira: 'quem não buscar soluções será tratado como traidor'

Presidente do Senado afirmou que os Poderes precisam ter 'maturidade' para solucionar os problemas sociais e econômicos do país diante da crise gerada pela condenação do deputado

Publicado 27/04/2022 18:04 | Atualizado há 2 horas