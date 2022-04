Incêndio se alastra por galpão nos arredores do aeroporto de Guarulhos - Reprodução / Corpo de Bombeiros SP

Incêndio se alastra por galpão nos arredores do aeroporto de GuarulhosReprodução / Corpo de Bombeiros SP

Publicado 27/04/2022 20:47 | Atualizado 27/04/2022 22:45

São Paulo - Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite desta quarta-feira (27) um galpão nos arredores do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP).



Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o fogo teria começado em um galpão localizado na Rua São Miguel dos Campos, no bairro de Vila Barros, e se alastrado rapidamente para galpões vizinhos. O local fica a poucas quadras do aeroporto, que é o maior do Brasil.



Não houve vítimas e nem feridos. Uma pessoa que inalou fumaça no local do incêndio foi socorrida pelos bombeiros e recebeu oxigênio. De acordo com o G1, a quantidade de fumaça no local indica que o incêndio já foi controlado.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.