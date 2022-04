Câmera de segurança mostrou momento que Renan ajoelha e diz que não tem pertences para dar ao bandido - Reprodução

Publicado 28/04/2022 09:13 | Atualizado 28/04/2022 09:19

O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais, nesta quinta-feira, para se solidarizar com a família do jovem Renan Silva Loureiro, morto por um falso entregador de aplicativo, em um assalto, em São Paulo. O crime aconteceu nesta quarta-feira.

Na publicação, o presidente disse que o criminoso atirou pois tinha "conforto na certeza da impunidade". "Não foi o cidadão que preferiu perder a vida por causa de um celular, mas o bandido que escolheu matar por isso", disse.

Bolsonaro usou o vídeo do momento do assalto para defender prisão perpétua e prestar apoio à família e a namorada do rapaz.

- Não foi a reação da vítima diante de uma ameaça à sua integridade e a de sua companheira que lhe custou a vida, mas o conforto do bandido na certeza da impunidade. Não foi o cidadão que preferiu perder a vida por causa de um celular, mas o bandido que escolheu matar por isso. pic.twitter.com/sb8HUg7KLy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 28, 2022

Nas imagens é possível ver o momento da abordagem. Renan está com a namorada quando o falso entregador chega anunciando o assalto. O casal tenta correr, mas o criminoso consegue pará-los. Em um momento, Renan se ajoelha e diz "eu não tenho nada", logo depois, o assaltante parte para cima da jovem. Nesse momento, o rapaz tenta reagir e é atingido por diversos tiros.

A namorada de Renan ainda pede ajuda e o assaltante volta para pedir o celular da vítima que entrega o aparelho. O criminoso consegue fugir.

O crime aconteceu por volta de 22h30, na Rua Frei Farto, em Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo disse que as investigações estão a cargo da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios.