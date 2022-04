Kinder Ovo - Divulgação

Publicado 28/04/2022 13:03 | Atualizado 28/04/2022 13:06

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou as normas de fiscalização em relação aos chocolates Kinder fabricados na Europa por conta dos casos de contaminação por Salmonella typhimurium. A medida foi publicada nesta quarta-feira e substitui a Resolução anterior. De acordo com a norma, fica mantida a proibição da comercialização, da distribuição, da importação e do uso dos produtos da marca Kinder fabricados na Bélgica pela empresa Ferrero.

A nova resolução inclui todos os produtos de nome Schoko-Bons vindos da Bélgica, uma vez que a empresa Ferrero do Brasil informou ter identificado a comercialização de lotes desses produtos, importados por terceiros para o país. O chocolate é fabricado nos sabores cacau e branco e está disponível em embalagens de 46g, 125g, 200g e 300g. A empresa também iniciou o recolhimento voluntário do produto.





Consumidor, fique atento!

O consumidor deve verificar no verso do produto se ele foi fabricado na Bélgica. Caso se confirme que os produtos sejam dessa procedência, eles não devem ser consumidos e o consumidor deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento da empresa Ferrero (telefone 0800 701 6595 e e-mail [email protected] ) para que ela possa providenciar o recolhimento.



O recolhimento voluntário é uma medida preventiva, adotada pela empresa interessada e demais empresas da cadeia produtiva de alimentos, que visa a imediata retirada de lotes de produtos do mercado de consumo.



Quando o alimento representa risco ou agravo à saúde do consumidor, o recolhimento é obrigatório, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 24/2015. Nesses casos, a empresa tem obrigação de comunicar o fato à Anvisa em 48 horas, a partir da ciência da necessidade de recolhimento, para que sejam adotadas as medidas sanitárias necessárias e o recolhimento seja acompanhado pela Agência.



Alerta internacional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu alerta internacional, divulgado pela Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (Infosan), sobre surto de Salmonella Typhimurium em chocolates da marca Kinder. De acordo com o alerta, o Brasil não está incluído na lista de países para os quais o produto foi distribuído.

A Agência está monitorando as informações das autoridades na Europa sobre os casos de infecção por Salmonella Typhimurium associados ao consumo de chocolates da empresa Ferrero fabricados na Bélgica e distribuídos para diferentes países.

Os representantes da empresa Ferrero no Brasil enviaram comunicado oficial à Anvisa, no qual informaram que a contaminação por Salmonella aconteceu na fábrica em Arlon, na Bélgica, e que as operações naquela planta fabril haviam sido suspensas.

No comunicado, a empresa afirma que iniciou recolhimento dos produtos, que foram fabricados na Bélgica, em todos os países de destino, e que a contaminação não atinge os produtos comercializados no Brasil.

A Anvisa segue o monitoramento do caso junto a empresa e acompanha as informações veiculadas por outras autoridades internacionais.

Produtos de recolhimento

Os produtos objeto de recolhimento internacional são os fabricados por: Ferrero Ardennes S.A - Rue Pietro Ferrero, 5 Arlon 6700 Belgium.

Os produtos Kinder produzidos nessa fábrica são:

Kinder Surprise Maxi 100 g

Kinder Surprise 1 x 20 g

Kinder Surprise 3 x 20 g (60 g)

Kinder Surprise 4 x 20 g (80 g)

Kinder Schokobons WHITE 200 g

Kinder Schokobons 200 g

Kinder Schokobons 125 g

Kinder Schokobons 300 g

Kinder Mix Peluche 133 g

Kinder Mix Advent Calendar 127 g

Kinder Mini Eggs Hazelnut 100 g

Kinder Mini Eggs Mix 250 g

Kinder Happy Moments 162 g

O encaminhamento de denúncias pode ser feito por meio da Ouvidoria da Anvisa, por meio da plataforma Fala.BR.