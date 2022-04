Brasil

Jovem é morta por facção após 'gesto inocente' em vídeo no TikTok

De acordo com a polícia, Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, não fazia parte do tráfico de drogas, mas mantinha um relacionamento com um homem que intrega o crime organizado

