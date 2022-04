McDonald's admite que novo McPicanha não tem picanha - Reprodução

Publicado 28/04/2022 16:02 | Atualizado 28/04/2022 16:05

São Paulo - O McDonald's admitiu, nesta quinta-feira (28), que novo o McPicanha não tem picanha em sua lista de ingredientes. O caso veio a público depois que o perfil no Instagram Coma Com os Olhos, que faz resenhas sobre lanches, afirmou que comunicaria o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e o Procon de São Paulo sobre a propaganda enganosa.

"Nas últimas semanas o McDonald’s Brasil fez ampla campanha para promoção dos seus novos McPicanha. Porém eles, de forma estratégica, deixaram uma informação extremamente relevante fora dessa divulgação. A tal carne de Picanha, internamente chamada de Carne Pic, FOI DESCONTINUADA. E desde o dia 05/04/2022, todos os restaurantes da rede foram notificados pela matriz que deveriam passar a usar a carne 3.1, ou seja, a carne da linha Tasty. Tal informação, que não é passada à você consumidor da marca, é comprovada através dos prints de materiais de treinamento interno que foram obtidos com funcionários do McDonald’s Brasil. Vide fotos no carrossel deste post", diz a resenha.

Através de um comunicado, a empresa lamentou o fato da publicidade sobre o produto ter provocado dúvidas nos consumidores e informou que o recheio é produzido com diferentes cortes de carne bovina, além de ser composto por aroma natural de picanha.

Após a repercussão, o Procon de São Paulo notificou a rede de fast food e pediu esclarecimentos sobre o ocorrido. A empresa deverá apresentar a tabela nutricional dos sanduíches, atestando a composição de cada um dos ingredientes (carne, molhos, aditivos, dentre outros) e documentos que comprovem os testes de qualidade realizados, demonstrando o processo de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo.



Também foi solicitado que o McDonald’s apresente os gabaritos das embalagens utilizadas para acondicionamento dos produtos nas lojas físicas para consumo imediato e para entrega (delivery) e cópia dos materiais publicitários e das mídias de divulgação da linha de 2022, bem como da campanha imediatamente anterior dos sanduíches com a presença de “sabor acentuado de churrasco e/ou picanha”, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela empresa e por parceiros.



O Procon-SP quer ainda que a rede envie os documentos de autorização de comercialização dos produtos junto aos órgãos oficiais competentes, bem como dos termos das respectivas campanhas publicitárias vinculadas. Os esclarecimentos deverão ser prestados até o dia 2 de maio.

Confira a nota do Mc Donald's na íntegra:

"A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada "Novos McPicanha" tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição"."