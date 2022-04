Jovem é morta por facção após 'gesto inocente' em vídeo no TikTok - Reprodução

Publicado 28/04/2022 14:47 | Atualizado 28/04/2022 14:49

Cuiabá - A Polícia Civil do Mato Grosso concluiu as investigações sobre a morte de Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, encontrada morta no dia 22 deste mês. Segundo a corporação, a jovem foi assassinada por uma facção após ter feito um gesto que seria de um grupo rival em um vídeo do TikTok.

Ainda segundo a polícia, ela não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas teria um relacionamento amoroso com um homem que faz parte do crime organizado.

Ellen publicou um vídeo na rede social dançando e fazendo um símbolo com as mãos que teria relação com uma facção rival a dos suspeitos do homicídio. De acordo com a polícia, seis pessoas que teriam envolvimento com o homicídio foram presas.

O desaparecimento da jovem foi comunicado à polícia pela mãe dela no dia 19 deste mês. De acordo com a mulher, Ellen saiu de casa por volta das 21h dizendo que ia encontrar com um amigo e não voltou. O corpo dela foi encontrado em estado de decomposição por um homem que trabalhava com um trator em um sítio da região e após perícia, a polícia confirmou que se tratava da jovem.