Na inauguração em 8 de abril, Bolsonaro disse que o ex-ministro Tarcísio Freitas foi o 'melhor ministro da Infraestrutura que o Brasil já teve' - DNIT/Divulgação

Na inauguração em 8 de abril, Bolsonaro disse que o ex-ministro Tarcísio Freitas foi o 'melhor ministro da Infraestrutura que o Brasil já teve'DNIT/Divulgação

Publicado 29/04/2022 11:26

Um trecho de uma obra inaugurada há três semanas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) desabou em meio às chuvas que atingiram o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 28. A informação foi publicada pelo jornal Zero Hora.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) registrou o escorregamento de um declive na altura do quilômetro 526 da BR-116/RS, localizado no Contorno de Pelotas. A obra levou dez anos para ficar pronta e contou com um investimento de R$ 690 milhões.

Na inauguração em 8 de abril, Bolsonaro disse que o ex-ministro Tarcísio Freitas foi o "melhor ministro da Infraestrutura que o Brasil já teve". Ele voltou a repetir que seu governo terminou "obras que começaram há mais de 50 anos".

"Temos feito aquilo que foi deixado pelo caminho em governos anteriores, como essa obra aqui em Pelotas."

O deslizamento aconteceu em um trecho da obra de duplicação de cerca de 35 km entre duas rodovias federais. Segundo o Dnit, a limpeza da pista foi realizada imediatamente e não foi necessário interromper o trânsito.