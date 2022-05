Mensagens entre a vítima e a internauta - Reprodução

Publicado 03/05/2022 10:54 | Atualizado 03/05/2022 11:30

São Paulo - Uma adolescente de 17 anos enviou mensagens em um chat de jogos online pedindo socorro depois de ter sido agredida pelo namorado. O caso foi registrado em Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, município de São Paulo no dia 26 de abril.



Segundo as imagens divulgadas no G1, a jovem diz que não pode ligar para a polícia. Em seguida, já no WhatsApp, ela afirma ser agredida todos os dias, e diz que a polícia não acreditaria nela: "Ele disse que conhece polícia". Na sequência, uma outra jogadora ficou preocupada, e fez diversas perguntas e afirmou que a jovem deveria gritar quando a polícia chegasse.

No mesmo dia em que as mensagens foram trocadas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre violência doméstica, na qual a jovem teria pedido socorro através de um jogo on-line. Os agentes encontraram a adolescente com hematomas pelo corpo e rosto. Ela contou que morava com o namorado havia cinco meses e que era agredida frequentemente.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e um exame de corpo de delito foi solicitado. O agressor foi solto e pode responder por violência.